COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES EMPLOYÉS DE TASIAST DE NOUVEAU VOLONTAIRES À BENICHAB

Nouakchott – 11 mai 2018. Deux mois après la commémoration de la Journée Africaine de l’environnement dans la ville de Chami et le lancement d’un nouveau programme visant à promouvoir la participation du personnel, les employés de Tasiast ont renouvelé cette expérience en se portant bénévoles pour la mise en oeuvre de nouveaux programmes et activités d’appui aux communautés locales. Le 28 avril, Tasiast a ainsi contribué à la Journée Internationale de l’Environnement qui s’est tenue cette fois, dans la ville de Benichab avec le soutien de près de 30 employés.

La gestion de l’environnement faisant partie des responsabilités de toute entreprise industrielle, Tasiast Mauritania Limited S.A. (TMLSA ou Tasiast) assure une protection contre tout impact potentiel de ses activités et pilote de manière proactive sa gestion environnementale, tout comme elle favorise également la sensibilisation des communautés voisines afin de promouvoir la protection de l’environnement .

Entre 2011 et 2016, les programmes de relations communautaires ont ainsi compris : un soutien continu à des projets tels que les plantations maraichères, des programmes vétérinaires pour l’élevage de camelins ou des séances d’information publique pour les personnes vivant à proximité de la mine. En 2017, suite à un forum de l’Union Africaine sur le thème de l’environnement, événement organisé par les autorités mauritaniennes, Tasiast a également commencé à soutenir d’autres projets et activités, comme les dons pour des banque de semences (région du Guidimakha), la plantation d’arbres et les campagnes de nettoyage (Chami, Tasiast…).

Le samedi 28 avril 2018, Tasiast a aussi collaboré avec la ville de Benichab pour célébrer la Journée Internationale de l’environnement avec une nouvelle campagne de plantation d’arbres et de nettoyage. Pour sensibiliser davantage à l’environnement, ce fut cette fois-ci non seulement avec la contribution de près de 30 employés et représentants de Tasiast, mais aussi avec le soutien des autorités locales et administratives et d’élèves de l’ecole primaire et du collège vivant à Benichab.

Mr. Brahim Yacoub, Directeur des relations gouvernementales et communautaires de Tasiast a ainsi souligné: « La Journée Internationale de l’Environnement à Benichab a été un véritable succès, renforcant notre partenariat préexistant avec la ville de Benichab, ses autorités municipales et administratives. La présence de nombreux nationaux comme d’expatriés, parmi nos employés, a également joué un rôle important dans cette réussite: c’était pour eux l’occasion de savoir plus sur nos communautés voisines, partager des activités ensemble et sensibilisation à l’environnement ».

Un autre représentant de l’entreprise, Mr. Robert Serisier, Directeur du Département de l’amélioration continue, a également noté: «Ce fut une belle journée, pleine d’énergie et d’enthousiasme. Le niveau élevé de participation lors de la plantation d’arbres et du nettoyage des rues est un indicateur réel de l’importance de l’environnement pour la communauté Benichab et de l’importance pour elle d’en prendre soin. Les paroles du prefet adjoint, Madame la Hakem Mouçaïd et du maire étaient encourageantes en ce sens que nous sommes voisins et que le respect mutuel est une chose importante si l’on veut construire une relation durable. «

Contact : Tasiast_Communications@kinross.com