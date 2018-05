J’ai lu un article où il est-il est écrit que les Flam soutiennent Biram Oul Dah Ould Abeid, président de l’IRA et qui vers la fin note « leur Président Absent Samba Thiam »

L’auteur de l’article ne s’est peut-être pas donné la peine de s’assurer de l’authenticité des informations livrées au public avant leur publication.

Il est vrai que Biram Oul Dah Ould Abeid ait annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2019 en Mauritanie mais les Fpc qui ont toujours opté pour la lutte politique dans le cadre légal ne soutiennent personne pour le moment , aux Présidentielles.

Et, les flam, une dissidence des Fpc entend, quant à elle, poursuivre la lutte armée et il est souhaité et souhaitable d’éviter à l’avenir ce type d’amalgame ou de confusions

Ahmed Bettar