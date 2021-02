Une délégation ministérielle comprenant la ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass et le ministre de l’Education, de la Formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaïnine Ould Eyih s’est informée sur le déroulement d’une session de formation au profit de 500 jeunes mauritaniens dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme.