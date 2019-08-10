اجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة 09 أغشت 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، جدد رئيس الجمهورية التزامه بتحقيق التعهدات التي سطرها في البرنامج الانتخابي الذي تقدم به إلى الشعب الموريتاني ونال على أساسه ثقة المواطنين.

كما أكد أن حكومة الكفاءات التي كلفها بالعمل على تنفيذ هذا البرنامج الطموح ستمنح الصلاحيات والإمكانيات المناسبة وسيحمل أعضاؤها المسؤولية الكاملة وينتظر منهم أن يبلوا بلاء حسنا في تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما يقتضي منهم بوجه خاص أن يسهروا على إرساء إدارة فعالة وتسيير عصري مرتكز على النتائج.

وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بالانكباب فورا على وضع الاستراتيجيات وخطط العمل الملائمة لهذا الغرض.

وأخيرا، حث رئيس الجمهورية الحكومة على المبادرة باتخاذ التدابير الناجعة اللازمة من أجل تحقيق تحسن سريع وملموس في ظروف معيشة المواطنين، وخاصة في القطاعات الحيوية الأكثر مساسا بالحياة اليومية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.