13 millions de dollars américains, appui à la stratégie nationale de protection sociale.

Le gouvernement mauritanien consent à remettre à TAAZOUR un montant de 13 millions de dollars américains, relatif au financement additionnel au projet d’appui au système des filets sociaux après la signature d’une convention portant accord subsidiaire par les ministres M. Ousmane Mamoudou Kane et M. Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya.

Notons que ce montant de 13 millions de dollars américains qui appuie la stratégie nationale de protection sociale va soutenir dans le cadre de l’action de l’Agence générale à la Solidarité nationale et à la lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR), plus de 200 mille ménages pauvres et vulnérables inscrits dans le registre social et des dizaines de milliers de ménages à titre gracieux des services de l’assurance maladie.