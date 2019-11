Le Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration Monsieur Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould Deh s’est rendu mardi soir 15/10/2019 à Marrakech au Maroc.

Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould Deh prend part aux travaux du 19eme congrès annuel de l’Organisation Arabe du Développement Administratif qui se tiendra dans cette ville du 17 au 18 du mois courant 2019 sous le slogan : “les exigences de la localisation des infrastructures intelligentes dans les pays arabes afin d’atteindre, en 2030, les objectifs du développement durable.

Ce congrès vise, de façon globale, d’évoquer les réalités agissantes dans le progrès technologique, informatique et communicationnel dans le monde. Et ce dans le but de définir une vision claire des exigences de l’importation et de la localisation des infrastructures intelligentes et la manière doit-il faut adopter afin de les exploiter dans l’effort du développement économique et social des pays arabes en sa qualité de point d’appui fort et efficace dans les plans du développement durable et l’atteinte de ses objectifs à l’horizon de 2030.