La Coalition Vivre Ensemble (CVE) a tenu une conférence de presse animée par son président, Dr KANE Hamidou Baba, ce samedi 16 Novembre 2019 à a salle polyvalente de la CASE.

L’événement a enregistré la présence massive des sympathisants de la CVE et de nombreux journalistes de la presse nationale et internationale.

Voici dans son intégralité la teneur du communiqué ayant sanctionné cette conférence de presse.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fidèle à sa plateforme du 06 avril 2019 et aux conclusions ayant clôturé quatre mois de discussions et de propositions dont l’impérieuse nécessité de maintenir, de renforcer et de consolider la Coalition Vivre Ensemble (CVE), celle-ci s’engage à mettre en œuvre sa charte tenant compte de ses objectifs, son domaine de compétences, ses structures et leur mode de fonctionnement.

La CVE se veut un cadre d’échanges, de réflexions, de propositions et d’actions regroupant des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes, organisées ou pas, mais tous soucieux du renforcement de l’unité nationale, de l’ancrage de la démocratie et des programmes de développement économique et social dans l’équité.

C’est pourquoi, il a été confié à la CVE des domaines exclusifs, dont la question du dialogue politique et la gestion de toute consultation électorale. Pour ce faire, la CVE s’est dotée de trois organes dont un Comité de pilotage qui oriente, suit et contrôle l’action de la CVE ; une Commission Exécutive qui est l’organe de gestion politique et administrative ; ainsi qu’un Comité des sages, chargé du fonctionnement apaisé de tous les organes de la CVE.

