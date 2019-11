L’équipe nationale ‘’les Mourabitounes’’ a remporté le match qui l’a opposé à l’équipe centrafricaine mardi après- midi à Nouakchott par 2 buts à 0.



Ce match s’est déroulée au stade Cheikha Ould Boidiya de la capitale dans le cadre des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations prévue en 2021.



Le premier but a été enregistré par le joueur El Hacen Id à la 27ème minute de la première mi-temps alors que le second but l’a été à la dernière minute par le joueur Diallo A.



La compétition a eu lieu en présence d’un grand public de supporteurs de notre onze national.