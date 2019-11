Le ministre de la santé Son Excellence Dr Mohamed Nedhirou Hamed préside le lancement des ateliers inter-régionaux de planification au niveau des wilayas des deux Hodhs, de l’ Assaba et du Tagant.

Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a tenu, mardi au centre hospitalier de Tidjikja une réunion avec les décideurs de santé et le personnel.

Pour rappel, cette réunion entre dans le cadre de la série de rencontres que le ministre organise avec les partenaires et les décideurs dans le domaine de la santé en vue de l’élaboration d’une stratégie sanitaire participative et non “glissante”.

Le ministre a souligné au cours de la réunion la nécessité de relever la qualité des prestations sanitaires.

Il a en outre indiqué, selon nos câbles, que le département travaille d’ arrache pied pour assainir le secteur et lutter contre les médicaments contrefaits.