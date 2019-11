Le wali du Trarza, M. Moulay Brahim Ould Moulay Brahim, a appelé les cadres, les élus et les habitants de la ville de Rosso à participer activement à la commémoration de la journée nationale de l’espace de la citoyenneté, prévue samedi prochain, conformément à ce qui a été fixé par le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Sid’Ahmed.

Il a ajouté au cours de la réunion qu’il a tenue jeudi avec les chefs de services régionaux, les notables de la ville, les représentants des associations de jeunes et des organisations de la société civile que la Mauritanie a une seule et même religion, un seul peuple et une seule patrie, soulignant que l’objectif de l’espace de la citoyenneté est de créer une nouvelle atmosphère qui canalisera tous les efforts dans un seul et même creuset au profit de tous sans discrimination.

Au cours de la réunion, trois thèmes principaux ont été présentés, le premier étant dispenser des cours de renforcement aux enfants orphelins au niveau de la wilaya, en particulier pour les élèves des sixièmes années du primaire, de la quatrième et septième du secondaire, conformément au programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à favoriser l’émergence d’une génération en harmonie et instruite.

Le deuxième sujet concerne une campagne d’hygiène à grande échelle dans la ville de Rosso, à laquelle tout le monde participe, tandis que le troisième thème comprend une campagne de collecte de sang à l’hôpital régional de Rosso.

Les participants ont exprimé leur soutien et leur gratitude pour l’espace de la citoyenneté en tant qu’instrument important de solidarité sociale et d’action commune pour la construction d’une nation unifiée.