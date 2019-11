2M.ma avec MAP

La capitale jordanienne Amman accueille, du 24 au 27 novembre courant, la 6e édition du symposium sur la préparation physique des officiers des forces armées dans les pays arabes. Le symposium connaît la participation des représentants de douze pays dont le Maroc.

Les Forces Armées Royales sont représentées à ce symposium, organisé par l’Union arabe des sports militaires et la Fédération jordanienne des sports militaires, par les capitaines Hicham Chatibi et Younes Alouani.

Intervenant à l’ouverture de cet événement, le chef d’état-major adjoint des opérations et des entraînements de la Jordanie, Mohamed Bani Yassin, a souligné que le sport et la condition physique contribuent à renforcer les capacités des armées et améliorer leurs performances.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’Union arabe des sports militaires, Tarik Abdul Salam, a noté que l’entraînement physique de l’armée revêt une grande importance pour le développement des capacités des membres des forces armées.

Participent à cette édition, des officiers de Bahreïn, des Emirats Arabes Unis, d’Arabie saoudite, du Qatar, du Soudan, de Mauritanie, du Maroc, du Liban, d’Irak, de Palestine et d’Égypte, ainsi que des officiers de la Fédération jordanienne des sports militaires.