L’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne (UE) en Mauritanie, SEM. Giacomo Durazzo, a loué la stratégie sécuritaire de notre pays et le rôle de premier plan que joue la Mauritanie dans son environnement régional, en particulier dans le cadre du G5-Sahel.

Le diplomate européen a fait part au cours de la rencontre qu’il a eue, mardi à Nouakchott, avec le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, de la disponibilité de l’union européenne à appuyer la Mauritanie dans le cadre de sa stratégie sécuritaire avec tous les moyens nécessaires à ses exigences sécuritaires.

L’ambassadeur et chef de la Délégation de l’Union européenne a également salué l’expérience de la Mauritanie dans ce domaine, soulignant l’importance des relations de coopération existant entre notre pays et l’UE, notamment dans les domaines de la sécurité, de la surveillance des frontières et de la lutte contre la migration illégale et autres.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Mhamada Ould Meimou, directeur général de l’administration territoriale et du conseiller politique de la délégation de l’Union européenne.