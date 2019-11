L’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Mauritanie, SEM. Huzaa Ben Zeben Ben Dhaoui Lemthiri, a annoncé que désormais tous les mauritaniens ont la possibilité d’obtenir un visa touristique saoudien.

Cette annonce a été faite lors de l’audience qu’a accordée, mardi à Nouakchott, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, au diplomate saoudien en compagnie du consul saoudien à Nouakchott.

L’ambassadeur saoudien a précisé que ce visa touristique est ouvert toute l’année pour l’ensemble des mauritanien, exception faite de la saison du pèlerinage et que l’octroi du visa se fera par voie ordinaire et conformément aux procédures légales et internationales en vigueur.

Par ailleurs, il a souligné que les préparatifs de la grande commission mixte mauritano-saoudienne sont en cours.

Les deux parties ont exprimé leur détermination commune à développer la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines du commerce et du tourisme.

L’audience s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère du commerce et du tourisme, Mme El Alya Mint Menkouss et de M. Ebaye Ould Mohamed Saleck, chargé de mission au Cabinet du ministre.