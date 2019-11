Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ould Ghaber, a supervisé, mercredi après-midi à Akjoujt, le démarrage des manifestations de deux journées culturelles organisées par le ministère dans le cadre de la commémoration du 59ème anniversaire de l’indépendance nationale sous le thème : « La diversité et la richesse de notre culture est la garantie de la construction d’un avenir meilleur ».

Au menu de ces journées figurent une exposition de l’artisanat, des outils et des équipements de la résistance nationale, des jeux radiophoniques et des jeux traditionnels en plus la présentation de conférences et de soirées dans tous les arts.