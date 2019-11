Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, est arrivé, à l’instant à Akjoujt pour superviser la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance nationale.

Sur le tarmac de l’aéroport d’Akjoujt, le Président de la République a été accueilli par le wali de l’Inchiri, M. Zayed Ladhane Ould Valoumou, le président de son conseil régional, M.Mohamed Ould Babeta et le commandant du centre de formation militaire, colonel Mohamed Mohamed Haïba ainsi que le maire, le hakem et le député d’Akjoujt, MM. Ahmed Ould Yacoub, Lebatt Ould Moctar et Ahmed Ould Mohamed El Hacen.

Il a été accueilli sur place également par certains membres du gouvernement et les autorités sécuritaires de la wilaya.