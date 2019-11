OUARGLA – Une quarantaine d’entreprises, publiques et privées, algériennes et étrangères, prennent part au Salon de la production et de l’exportation, ouvert mardi à Sidi-Khouiled (Ouargla), à l’initiative de l’entreprise « Box-Expo » des foires.

Placé sous le signe de « l’avenir de notre économie se construit avec nos entreprises », ce Salon économique prévoit, dans sa première édition, des stands d’exposition d’une riche gamme de produits agro-alimentaires, de services, ainsi que des matériels et outils de production des entreprises, à l’instar de du groupe « Gica » de production de ciment et l’entreprises « Soummam ».

Cette manifestation (26-30 novembre) regroupe également des sociétés de pays arabes, dont la Tunisie, Libye et Mauritanie, a indiqué le coordinateur du salon, Fodil Mohamed Allali.

Des représentants d’entreprises participantes ont mis en exergue l’importance de cette manifestation économique pour la consolidation des opportunités de partenariat et d’affaires entre opérateurs, la vulgarisation et la promotion de la production nationale sur les marchés local et national.

La manifestation prévoit, en marge de l’exposition, la présentation de communications afférentes à diverses questions économiques et commerciales, dont le marketing, animées par des économistes et opérateurs commerciaux, selon les organisateurs.

L’organisation de ce rendez-vous s’assigne comme objectifs la promotion du produit algérien, notamment à l’export, vers le marché africain en particulier, la contribution aux efforts de développement d’un climat d’affaires dans les régions du Sud, ainsi que l’ouverture de perspectives d’emploi pour les jeunes, ont-ils ajouté.

Le Salon vise aussi à contribuer à la vulgarisation des potentialités et opportunités d’investissement dans les régions du Sud et la valorisation des potentialités que recèle l’Algérie.

Algérie Presse Service