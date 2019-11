Un déplacement du Président de la République est « découvert » à Akjoujt cet après- midi, à l’occasion de la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance nationale. Il s’agirait de la première visite dans la l’Inchiri en tant que Président depuis son investiture en août dernier.

24 heures avant son déplacement, il a limogé le commandant du Bataillon de Sécurité Présidentielle (BASEP) le colonel Mahfoudh Ould Mohamed Hadj, rapporte le site al akhbar.

Son programme n’est pour le moment pas encore défini. Le nouveau commandant du Bataillon de Sécurité Présidentielle (BASEP) sera là mais pour l’ancien Président je ne sais pas.

Le 28 novembre, plusieurs visites, stratégies ou inaugurations commençaient déjà à nous faire oublier le petit incident de parcours entre le nouveau et l’ancien et le chaud et le froid .