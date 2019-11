Célébration du 59ième anniversaire de l’Indépendance nationale

Les différentes wilayas de la Mauritanie ont célébré jeudi le 59ième anniversaire de l’Indépendance nationale.

Au niveau de la wilaya de Nouakchott ouest, le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug a présidé jeudi la cérémonie de lever de couleurs.

La cérémonie a été marquée par un défilé de différents détachements militaires et la distribution de prix aux élèves lauréats des concours organisés pour la circonstance.

La cérémonie s’est déroulée en présence du wali de Nouakchott ouest, du président de son conseil régional, des hakems des moughataas, des maires de leurs communes et des invités.

A Nouakchott sud, le wali, M. Mohamed El Hassen Ould Mohamed Sad a présidé la cérémonie de lever de couleurs en présence des autorités militaires et sécuritaires.

La cérémonie a été marquée par un défilé de détachements de la garde nationale, la présentation de sketches traitant l’unité nationale, le rôle de la résistance dans la lutte pour l’Indépendance nationale et la distribution de prix aux élèves lauréats des concours et jeux organisés dans le cadre de la commémoration.

La cérémonie s’est déroulée en présence des chefs de services régionaux de la wilaya.

Au niveau de Nouakchott nord, le wali, M. Diallo Mamadou Samba a présidé une cérémonie de lever couleurs en présence du colonel Mohamed Ould Oudeyke, commandant du groupement no 14 de la garde nationale.

La cérémonie a été marquée par un défilé des détachements de la garde nationale et des chants d’élèves glorifiant l’indépendance nationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence des hakems des moughataas, des maires de ses communes, des élus locaux et des chefs de services régionaux.

Au niveau de la Wilaya de Nouadhibou, le Wali de la ville, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rara, accompagné du commandant de la 1ère zone militaire, le général Ahmed Abdel Wedoud, a présidé jeudi matin une cérémonie commémorative du 59ème anniversaire de la fête de l’indépendance nationale.

La cérémonie a été marquée par le lever du drapeau national sur la mélodie de la musique militaire et la parade d’unités de diverses formations militaires. Les festivités commémoratives comprennent l’organisation d’activités sportives et de soirées artistiques.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’un certain nombre d’officiers supérieurs et d’élus locaux, ainsi que des cadres et des notables de la ville, des chefs de services régionaux et représentants des consulats accrédités au niveau de la Wilaya.

Dans la Wilaya de Tiris Zemmour, le Wali de la Wilaya, Isselmou Ould Sidi, accompagné du commandant de la 2ème zone militaire, le général Hamadi Ould Ely Maouloud, ont présidé la scène officielle de la ville de Zouerate.

La cérémonie a été marquée par le lever du drapeau national au rythme de l’hymne national, ainsi que par un défilé auquel différentes unités militaires ont pris part au grand bonheur de la population qui a positivement interagi avec ce glorieux anniversaire.

Les évènements commémoratifs incluent la finale de la finale de la Coupe du Wali de Tiris Zemmour ce soir au stade de la ville. La cérémonie s’est déroulée en présence du Hakem de la Moughataa de Zouerate, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, du maire de la commune, des autorités administratives et de sécurité, ainsi que des responsables des services régionaux.

Au niveau de la Wilaya du Hodh El Gharbi, M. Diallo Omar AmadouWali de la Wilaya, accompagné des chefs des unités militaires et de sécurité régionales, a organisé une cérémonie pour hisser le drapeau national en commémoration du 59ème anniversaire de la Fête de l’indépendance nationale.

Les festivités ont été marquées par un défilé d’unités des forces armées et des chants entonnés par des écoliers.

Le trophée de la Coupe du Maire d’Aioun et des récompenses financières seront distribués dans le cadre d’une soirée qui aura également lieu dans le cadre des festivités commémoratives de la fête au stade de la ville d’Aioun, en présence des élus locaux et des chefs des services régionaux.

Dans la Wilaya de Tagant, le Wali de Mokhtar Ould Henda, sur la place de l’Indépendance à Tidjikja, a présidé une cérémonie commémorant le 59ème anniversaire de la fête de l’indépendance nationale, en présence d’un public venu nombreux pour la circonstance.

Les évènements ont été caractérisés par le lever de drapeau national au rythme de l’hymne national, ainsi que la présentation de sketches par les écoliers et des compétitions au terme desquelles les gagnants ont remporté des prix précieux.

Un match de football et une soirée artistique pour les jeunes de la ville auront également lieu ce soir, en présence des élus locaux, des autorités administratives et sécuritaires et des chefs des services régionaux.

Au niveau de la Wilaya du Trarza, le Wali de la Wilaya, Moulay Brahim Ould Moulay Brahim, accompagné du commandant du centre de formation technique de l’armée nationale à Rosso colonel Mohamed Taqi Allah Abbas Cheikh Mohamed Fadel, a présidé à une cérémonie destinée à hisser le drapeau national à l’occasion du 59ème anniversaire de la Journée de l’indépendance nationale.

La cérémonie comprend une démonstration d’unités militaires, des manifestations piétonnes et des représentations de délégués régionaux au niveau de la Wilaya.

Les festivités se sont déroulées en présence des élus locaux et des autorités administratives et de sécurité de la Wilaya et, côté Sénégal, du gouverneur de la ville de Saint-Louis, du maire de Rosso.