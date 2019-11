Retour à Nouakchott du Président de la République en provenance d’Akjoujt

Le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Nouakchott, en provenance d’Akjoujt où il a présidé les festivités commémoratives du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance nationale.

Le Président de la République a été salué à son arrivée à l’aéroport international ‘’Oumtounsy’’ de Nouakchott par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug et le wali de Nouakchott Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott.

Le Président de la République était accompagné d’une importante délégation composée de:

– Ismail Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, Premier ministre;

– Cheikh Ould Baya, président de l’Assemblée nationale ;

– Diallo Mamadou Bathia, président du Conseil constitutionnel ;

– Brahim Ould El Bekaye, Chef de file de l’opposition démocratique ;

– Mohamed Salem Ould Béchir, ministre, secrétaire général de la présidence ;

– Dr. Haimoud Ould Ramdhane, ministre de la Justice ;

– Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’extérieur ;

– Hanana Ould Sidi, ministre de la Défense nationale

– Adama Bocar Soko, ministre de l’enseignement fondamental et de la réforme de l’éducation nationale ;

– Mohamed Melainine Eyih, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle ;

– Mohamed Ould Abdel Vettah, ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines ;

– Dr. Camara Saloum Mohamed, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration ;

– Khadija Mint Bouka, ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;

– Dy Ould Zeine, ministre du Développement rural ;

– Mohamedou Ahmedou M’Haimid, ministre de l’équipement et des transports ;

– Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre de l’hydraulique et de l’assainissement ;

– Dr. Sidi Mohamed Ould Ghaber, ministre de la Culture et de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement ;

– Dr. Taleb Ould Sid Ahmed, ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports ;

– Niang Djibril Hamady, secrétaire général du gouvernement;

– Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur du cabinet du Président de la République ;

– Hamdi Ould Mahjoub, directeur général de l’Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage, pour l’insertion et la lutte contre la pauvreté ;

– Amiral Mohamed Cheikhna Ould Taleb Moustaph, chef d’état-major particulier du Président de la République

– Ahmed Ould Bah dit Hmeyda, conseiller à la Présidence

– Ahmed Ould Neinni, conseiller à la Présidence de la République

-Izidbih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller à la Présidence de la République

-Ahmed Ould Bahine, chargé de mission à la Présidence de la République,

-Habib Ould Hemet, chargé de mission à la Présidence de la République,

-Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la Présidence de la République,

-Mohamed Mahmoud Ould Lematt, chargé de mission à la Présidence de la République,

-El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole.