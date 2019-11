Aïoun : Organisation d’une soirée sur les différentes étapes de la résistance nationale

Les différentes étapes de la résistance nationale pour l’indépendance et la liberté ont fait l’objet, vendredi soir, d’une manifestation culturelle commémorant le 59ème anniversaire de l’indépendance nationale.

Organisée par le ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, la manifestation a été supervisée par le wali mouçaid du Hodh El Gharbi, M. Mohmed El Moustapha Ould Sidigh.

Elle a donné lieu à une conférence sur la résistance nationale dans son volet culturelle d’abord puis le militaire en second lieu.

La conférence a suscité des débats et lectures poétiques mettant l’accent sur les étapes phares de l’histoire de la résistance nationale et glorifiant l’œuvre des martyrs qui ont sacrifié leur sang pour la patrie, la gloire, la dignité et la liberté.

Dans son mot pour la circonstance le wali mouçaid du Hodh El Gharbi, M. Mohmed El Moustapha Ould Sidigh, a salué l’organisation de cette manifestation qui sera de grand apport en matière de renforcement de la cohésion sociale, notant que toutes les composantes nationales ont contribué à la lutte contre les colons.

La manifestation s’est déroulée en présence du maire de la commune d’Aïoun et du délégué régional ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement.