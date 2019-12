Football Tirage au sort Euro 2020 : les Bleus dans le «groupe de la mort» avec l’Allemagne et le Portugal

L’équipe de France est fixée pour l’Euro 2020. Et les Bleus héritent du groupe le plus difficile avec l’Allemagne et le Portugal.

Le tirage au sort en direct :

19h10. C’est la fin de ce direct. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.

19h05. « Il va falloir mettre les mêmes ingrédients qu’à la Coupe du monde. On va avoir des adversaires féroces », a complété le Français.

19h02. « C’est un groupe difficile mais on est préparé pour battre ces équipes. On va bien se préparer pour être prêt et se qualifier », a commenté Blaise Matuidi sur TMC.

19h. Le tirage complet :

Par Théo Dorangeon

Le 30 novembre 2019 à 17h32, modifié le 30 novembre 2019 à 20h14

19h. Le tirage complet :

18h52. Le dernier membre du groupe des Bleus sera l’Islande, la Bulgarie ou la Hongrie.

19h. Le tirage complet :

18h52. Le dernier membre du groupe des Bleus sera l’Islande, la Bulgarie ou la Hongrie.

18h50. Seuls pays connus du chapeau 4, le pays de Galles est placé dans le groupe A, tandis que la Finlande tombe dans la poule B.

18h47. La Suède est tirée dans le groupe E. Par conséquent, les Bleus héritent du Portugal, en plus de l’Allemagne dans le groupe F. Le groupe de la mort.

18h46. La République Tchèque dans le groupe D avec l’Angleterre et la Croatie.

18h45. L’Autriche avec les Pays-Bas et l’Ukraine dans le C.

18h44. La Turquie se retrouve avec l’Italie et la Suisse dans le groupe A. Les Turcs et Italiens feront donc le match d’ouverture.

18h42. Le tirage au sort aborde désormais le chapeau 3.

18h40. La Pologne placée dans le groupe E de l’Espagne. Par conséquent les Bleus sont dans la poule F avec l’Allemagne.

18h38. La Croatie, vice-championne du monde, tombe dans le groupe D, avec l’Angleterre.

18h37. La Suisse est la première tirée du chapeau 2. Elle est placée dans le groupe A avec l’Italie.

18h30. Le tirage au sort débute.

18h25. Plusieurs anciennes stars vont effectuer le tirage : Philipp Lahm, Francesco Totti, Marcel Desailly ou encore Ruud Gullit.

18h20. Avant le début du tirage, voici ce que l’on sait déjà sur les groupes :

18h15. Le Portugal, tenant du titre, sera l’équipe à éviter dans le chapeau 3.

18h10. Le meilleur serait avec l’Italie, l’Autriche et un qualifié de barrage.

18h07. Le pire tirage pour les Français pourrait être avec l’Angleterre, le Portugal et le pays de Galles.

18h. La cérémonie ne va pas tarder à débuter. Elle se passe à Bucarest en Roumanie.

17h58. La France a fini septième meilleur premier de groupes des éliminatoires, ce qui l’empêche d’intégrer le chapeau 1 malgré son statut de championne du monde et vice-championne d’Europe.

17h55. Et les Bleus dans tout ça ? Ils sont dans le chapeau 2 et peuvent tomber avec l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie.

17h50. Autre subtilité du règlement, le groupe B est quasi plein déjà. Le Danemark et la Russie, grâce à Copenhague et Saint-Pétersbourg, intègrent cette poule avec la Belgique. Une seule place est vacante, celle du chapeau 4.

17h47. L’Italie est ainsi dans le groupe 1 qui se joue à Rome et Bakou. La Belgique dans le B à Saint-Pétersbourg et Copenhague. L’Ukraine dans le C à Amsterdam et Bucarest. L’Angleterre dans le D à Londres et Glasgow. L’Espagne dans la E à Bilbao et Dublin. Et enfin l’Allemagne dans le F à Munich et Budapest.

17h45. De ce fait, plusieurs équipes sont déjà placées dans des groupes avant le tirage au sort, dont la cérémonie débute à 18h. Avec ce règlement particulier, les six têtes de série sont déjà réparties.



18h52. Le dernier membre du groupe des Bleus sera l’Islande, la Bulgarie ou la Hongrie.

18h50. Seuls pays connus du chapeau 4, le pays de Galles est placé dans le groupe A, tandis que la Finlande tombe dans la poule B.

17h40. Cet Euro aura un fonctionnement particulier, avec 12 villes hôtes dans plusieurs pays du continent.

17h35. Les vingt équipes déjà qualifiées, plus les quatre équipes qui seront issues des barrages en mars, vont vite connaître la composition de leur groupe pour l’Euro 2020.

17h30. Bienvenue dans notre direct consacré au tirage au sort de l’Euro 2020. Les premières boules devraient être tirées dans quelques dizaines de minutes. leparisien