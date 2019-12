Le DREN de Nouakchott Sud reçoit une délégation de partenaires

Le Directeur régional de l’Éducation nationale de la Nouakchott-Sud, M. Mohamed Saleck Ould Taleb a reçu dans son bureau au courant de la semaine une délégation de partenaires dans le domaine du projet de la promotion de l’Éducation.

La délégation composée des représentants des Fondations et organisations Réal Madrid, de Manos Unidas et de l’Ong SOS PAIRS Éducateurs.

Cette délégation a été conduite par le président de l’ONG Pairs Éducateurs, M. Sy Djibril. Les partenaires de la DREN Nouakchott Sud ont financé la réhabilitation des écoles fondamentales Ould Meyaba, Seddoum et le collège El Mina 3. En plus de la construction d’un terrain de basket-ball dans le collège El Mina 3. Pour ce qui est de l’exécution et le suivi des travaux, ils ont été assurés par SOS PAIRS Éducateurs,dit-on.

Au cours de cet entretien, les différentes parties ont abordé les questions relatives aux travaux de réhabilitation des deux écoles et du collège. Le DREN Mohamed Saleck Ould Taleb s’est réjoui du niveau des efforts consentis dans le cadre de la promotion de l’enseignement et pour l’amélioration des conditions dans lesquelles apprennent les élèves.

Les travaux ont concerné le renouvellement des portes, des fenêtres, des portails, des clôtures et la peinture classes et des bureaux du collège El Mina 3 et des deux écoles.

La bonne collaboration de la part des autorités et des responsables de l’Éducation nationale et de l’enseignement pour l’exécution et la réalisation de ce projet au service des élèves de cette zone a été saluée par les partenaires.

Les délégations s’étaient rendues dans les trois établissements scolaires bénéficiaires de ce projet pour s’enquérir de l’état d’avancement et la qualité des travaux réalisés.

Selon nos informations, les travaux avaient commencé en août dernier et prendront fin dans les prochains jours.

Synthèse A.SIDI

Tawary