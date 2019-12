L’UMA au coeur de la rencontre entre Kaïs Saïed et Taïeb Baccouche

L’objectif de la rencontre entre le président de la République, Kais Saied, et le secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe, Taieb Baccouche, a pour but de débattre sur l’Union du Maghreb Arabe.

A l’issue de cette rencontre Taïeb Baccouche a indiqué que la rencontre avec le président de la République a permis d’évaluer durant les trois dernières années les travaux de l’Union. Ainsi que les difficultés qui ont émaillé son parcours durant toutes ces années.

Donner une nouvelle dynamique aux efforts d’intégration, pour renforcer la coopération entre les cinq pays, à différents niveaux politique, économiques. Ce sont autant de défis à relever pour les prochaines décennies.

Par ailleurs, l’Union représente 80 millions d’habitants maghrébins de cinq pays ( la Tunisie, l’Algérie, la Libye, le Maroc, et la Mauritanie). N’est-il pas le moment opportun de croire en une relance économique solidaire?

لقاء رئيس الجمهورية مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج السيد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.وعقب اللقاء صرّح السيد الطيب البكوش أنّه قدم لرئيس الجمهورية عرضا حول أعمال الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأضاف أن اللقاء تناول الصعوبات المتعلقة بتفعيل آليات الإتحاد وتحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها.

De ce fait, les pays maghrébins devraient renforcer leur coopération. Pourquoi pas la mise en place d’infrastructures intramaghrébines de transport et de communication. Et ce, dans le but d’investir des projets sur le long terme.

E.M avec TAP