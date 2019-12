Edito : les trois heures canoniales !

Au cours de ma jeunesse, j’ai connu des moments obscurs. Au « marset lehmoum » devenu le nouveau marché de la capitale Nouakchott, la rue est livrée à la violence. Pillages, pneus brûlés, véhicules cassés, viols, coups et blessures volontaires : la rive paie le prix fort de ses dirigeants et il semble que pour l’autre rive, c’est kif-kif.

L’heure obscure

Le climat d’inquiétude et d’insécurité règne dans cette ville où existait traditionnellement une certaine cohésion entre les groupes ethniques.

Des tensions intercommunautaires commencent à pousser comme des petits champignons. Le conflit entre les deux rives est dès lors à l’origine de nombreux décès.

S’ajoute à ce sombre tableau quelques années plu tard le risque de coup d’état, le président Ould Taya est parvenu à reprendre le contrôle de Nouakchott après de violents combats contre « Les Cavaliers du changement ».

Bilan officiel 15 morts et une dizaine de blessés. Ould Taya révélera l’année suivante avoir déjoué une autre tentative.

L’heure de transition

Le 3 août 2005, l’armée, au travers du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD), prend le pouvoir pour « mettre fin au régime totalitaire du président Taya et mettre en place de véritables institutions démocratiques ».

C’est la période de transition avec Ely Ould Mohamed Vall lequel ne s’est pas présenté à l’élection ainsi que tous les militaires qui avaient participé au coup d’État.

Le nouveau président de la République élu, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, prête serment le 19 avril 2007. C’est le soulagement, la délivrance !

Les médias sont plus libres et de nouvelles formations politiques sont reconnues dont le parti Tawassoul. Mais des émeutes en raison de la baisse du pouvoir d’achat et l’augmentation de l’insécurité affaiblissent le pouvoir du président, de même que l’influence trop pesante des dirigeants de l’armée, qui lui avaient apporté leur soutien durant la campagne électorale.

Parallèlement, les attaques terroristes se multiplient et une motion de censure est déposée par des députés représentés par Me Sidi Mohamed Ould Maham puis c’est la démission du gouvernement de Yahya Ould Waghef et après quelques jours le Premier ministre fut reconduit et quelques ministres qui semblaient avoir du cactus dans le jardin sont écartés afin de permettre un apaisement, mais la crise persiste.

Lors du coup d’État militaire du 6 août 2008, le président de la République et le Premier ministre sont arrêtés et déposés à la suite du renvoi de quatre des plus importants officiers militaires du pays inférant de sa « faiblesse » face au terrorisme.

L’heure de vérité

Mohamed Ould Abdel Aziz qui préside un Haut Conseil d’État et promet d’organiser une rapide élection présidentielle. Le 13 août 2008, il nomme un nouveau Premier ministre, Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf.

Après avoir démissionné de l’armée, il abandonne la charge de chef de l’État le 15 avril 2009 au président du Sénat Ba Mamadou M’Baré afin de pouvoir se présenter à l’élection présidentielle, prévue en juin, qui se tient finalement le 18 juillet. Élu avec 52,5 % des voix, il entre officiellement en fonction le 5 août.

Les attaques d’AQMI se poursuivent contre la Mauritanie malgré la résolution affichée par le nouveau pouvoir.

L’année 2011 est marquée par l’extension du printemps arabe en Mauritanie, avec une vague de grèves, manifestations et revendications politiques, c’est la période de «Aziz dégage ».

Il est réélu en juin 2014 pour un second mandat, avec 81,89 % des voix au premier tour.

Mohamed Ould Abdel Aziz confirme début 2018 qu’il se conformera à la Constitution, laquelle limite à deux le nombre de mandats présidentiels.

Le nouveau président de la Mauritanie, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, vainqueur des élections du 22 juin promet lors de son investiture de protéger l’unité nationale. C’est l’heure de vérité même si certaines rumeurs démenties par le ministre de le Défense relaient ces derniers jours à travers le net une tentative de coup d’état.

Ahmed ould Bettar