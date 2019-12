Le Polisario incorpore la ville mauritanienne de Zouertae dans ses ambitions

Le Polisario qui croit que la qualité de sahraouie ne s’applique qu’à lui, qualifie, dans un long article consacré à la situation de la ville mauritanienne Zouerate, la Mauritanie de force d’occupation qui exploite les richesses de la région de Tris Zemmour et qui « a sévi « pour contrôler les mines de fer par « le feu et le sang ».

Par la voie interposée de Saharadiario, il parle de spoliation et de pillage. Il faut rappeler que la ville de Zouerate a été créée de toutes pièces tout au début des années 50 par la colonisation française en vue de l’exploitation des mines de fer en directe relation avec Tindouf qui est tacitement incluse dans cette démarche, mais que pour des raisons tactiques les voix du Polisario taisent, pour ne pas indisposer Alger. A noter que l’article qui parle d’ethnocide mauritanien, se réfère à des « accords » sans validité juridique, conclue entre une puissance occupante, la France, et certains de ses affidés dans la région au temps de la colonisation et range les différents gouvernements qui se sont succédé en Mauritanie de gouvernements racistes.

quid.ma