Le Président de la République pose la première pierre du projet « Extension et modernisation de la ville de Sélibabi

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé lundi matin à Sélibabi, la première pierre pour la réalisation des différentes composantes du projet « Extension et modernisation de la ville de Sélibabi », décidées sur instruction du Président de la République, dans le cadre des activités répondant aux effets causés par les inondations qu’a connues récemment la ville de Sélibabi.

Le Président de la République a coupé, à cette occasion, le ruban symbolique en guise de démarrage des travaux de la réalisation d’un certain nombre de projets et ce avant de dévoiler la plaque commémorative de ces importants projets.

Il a écouté des explications qui lui ont données par les responsables du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement, notamment sur les données concernant les délais d’exécution et les répercussions positives qu’ils auront sur la vie des populations.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a remis à cette occasion des badges d’attribution de lots de terrains à usage d’habitation aux familles sinistrées suite aux dernières inondations et à celles dont les habitations seront détruites pour permettre l’élargissement des rues principales de la ville.

Le maître d’ouvre de ces réalisation décidées par le gouvernement, sur instruction du Président de la République, est la société Iskane.

Le coût global des projets est de 330 millions d’ouguiyas (MRO), sur financement du budget de l’Etat.

Les bénéficiaires des lots de terrains ont déclaré à l’AMI qu’ils apprécient hautement la supervision par le Président de la République de cet important évènement.

Dans ce cadre, Mme Fatimetou Mint Abderrahmane , bénéficiaire du premier des badges remis par le Président de la République , Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aux bénéficiaires s’est félicitée de cette mesure avant d’exprimer sa gratitude pour le gouvernement pour l’intérêt qu’il accorde aux intérêts des citoyens où qu’ils se trouvent.

Pour sa part, Mme Mariem Mint M’Bareck a exprimé ses remerciements et sa considération pour le Président de la République pour l’intérêt qu’il accorde à la situation des citoyens, rendant hommage à sa supervision en personne à cette cérémonie en faveur des sinistrés des dernières inondations.

La cérémonie de pose de la première pierre pour la réalisation des projets s’est déroulée en présence d’un certain nombre de membres de gouvernement, du wali du Guidimagha, du président de la conseil régional, des élus, des notables et autorités administratives et militaires.