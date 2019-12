Londres rend hommage aux victimes de l’attentat du London Bridge

Dans la capitale et à Cambridge, des hommages ont été rendus à Jack Merritt, 25 ans et Saskia Jones, 23 ans, poignardés par un terroriste vendredi.

Le Royaume-Uni est en deuil. Les Britanniques ont rendu hommage ce lundi, à Londres et Cambridge, aux victimes de l’attentat du London Bridge.

Trois jours après l’attaque revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique, qui a fait deux morts et trois blessés, le Premier ministre, entouré du chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn et du maire de Londres Sadiq Khan, a observé en fin de matinée une minute de silence lors d’une cérémonie dans le centre de la capitale britannique.

« Vaincre cette haine »

Le maire travailliste de la capitale britannique a ensuite rendu hommage à Jack Merritt, 25 ans et Saskia Jones, 23 ans, mortellement poignardés vendredi par Usman Khan lors d’une conférence sur un programme de réinsertion de détenus auquel il participait.

« La meilleure manière de vaincre cette haine » est de se concentrer « sur les valeurs qui nous unissent », a déclaré Sadiq Khan, qui a salué des « Londoniens ordinaires et des services de secours qui ont bravé le danger, risquant leur vie pour secourir des gens qu’ils ne connaissaient pas ».

Une minute de silence a également été observée à Cambridge, où la compagne de Jack Merritt, Leanne O’Brien, s’est effondrée en larmes, serrant une peluche.

Les deux victimes, diplômés de la prestigieuse université, participaient à un programme de formation de son institut de criminologie qui met en relation étudiants et prisonniers en vue notamment de la réhabilitation de ces derniers. Jack Merritt y participait comme « coordinateur », Saskia Jones en tant que « volontaire », selon la police.

« Il croyait à la rédemption et à la réhabilitation »

« Généreuse au point de toujours vouloir voir le meilleur chez les gens » selon sa famille, Saskia Jones avait récemment posé sa candidature pour entrer dans la police. Elle voulait « se spécialiser dans le soutien aux victimes ».

Originaire de Cottenham, près de Cambridge (est de l’Angleterre), « Jack vivait selon ses principes, il croyait à la rédemption et à la réhabilitation, pas à la vengeance, et il prenait toujours parti pour les plus faibles », a commenté sa famille dans un communiqué.

Le jeune homme « ne voudrait pas que cet événement terrible et isolé soit utilisé comme prétexte par le gouvernement pour introduire des peines encore plus draconiennes pour les prisonniers ou pour maintenir en prison des gens plus longtemps que nécessaire », a ajouté sa famille.

lexpress