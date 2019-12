Culture : lancement du Forum arabe mondial des jeunes professionnels dans le domaine du patrimoine

Le coup d’envoi des travaux du Forum du patrimoine arabe mondial ayant pour thème « Autonomiser les jeunes pour construire la paix grâce à la protection et la préservation du patrimoine », a été effectué le lundi 02 décembre à Tunis.

Ce forum, qui se poursuivra jusqu’au 6 décembre courant, réunit 38 participants venus des différents pays arabes : l’Algérie, Le Bahreïn, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Kuweit, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le Sultanat d’Oman, la Palestine, le Qatar, l’Arabie Saoudite, le Soudan, la Syrie, les Emirats arabes unis, le Yémen et évidemment la Tunisie.

L’évènement vise à faire participer les jeunes de la région dans la conception d’une approche permettant de bien « exploiter » le patrimoine culturel dans la consolidation de la paix. Il s’agit aussi de donner aux jeunes les moyens d’endosser leur rôle de citoyens du monde dans la consolidation de la paix, à travers la protection, la préservation et la promotion du patrimoine mondial. Ce forum vise aussi à leur accorder une tribune pour discuter des défis que confrontent les pays arabes vis-à-vis ces questions.

Le ministre des Affaires culturelles Mohamed Zinelabidine a insisté à cette occasion sur l’importance de la culture comme une force d’union qui peut contribuer à la consolidation de la paix et à l’établissement et l’éveil d’une conscience esthétique et morale chez le citoyen.

Le ministre a appelé également, à appuyer une diversité culturelle axée sur la rénovation et la libération des clichés et également sur le dialogue des civilisations.

Par ailleurs, Mohamed Zinelabidine, a recommandé aux jeunes tunisiens à mieux tirer profit des mécanismes de subventions publiques et à s’engager de plus en plus dans les questions culturelles, dans une approche participative touchant le domaine de la préservation et valorisation du patrimoine et prenant en considération certaines expériences arabes et internationales modèles.

Le lancement de ce forum s’est tenu, en présence de Mohamed Ould Amor directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO), de Mohamed Zienlabidine, ministre des Affaires culturelles, de Hayet Ketat Guermazi, la directrice de la section « Culture » à l’ALECSO, de Elaine Ayotte, ambassadrice et déléguée permanente du Canada auprès de l’UNESCO et Mechtild Rössler, Directrice du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

GlobalNet Tunisie