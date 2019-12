Fausses informations, faux comptes!

Ces derniers temps des sites d’information mal intentionnés ou peu professionnels, et de faux comptes Facebook aux noms de Mohamed Bouamatou et de Leila Bouamatou diffusent de fausses informations et des déclarations qui n’ont jamais eu lieu.

Ni Mohamed Bouamatou ni Leila Bouamatou n’ont de compte Facebook et n’ont fait aucune déclaration à aucun média, écrit notre confrère et ami Moussa Samba Sy sur son mur.

Ces informations infondées ne sont pas les premières de leur genre diffusées par des personnes mal intentionnées ou par

des médias peu respectueux de l’éthique et de la réglementation en vigueur.

Par Allah, il faut s’assurer de l’authenticité des informations livrées au public avant leur diffusion.