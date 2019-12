L’ambassadeur émirati à loue les relations fraternelles et d’amitié entre les deux pays

L’ambassadeur de l’Etat des Emirats Arabes Unis accrédité dans notre pays, SEM. Hamed Ghanem Hamed Lemheiry a mis en relief les relations fraternelles et d’amitié qui lient la République Islamique de Mauritanie aux Emirats Arabes Unis et le niveau atteint par ces relations sur tous les plans en raison de la volonté des dirigeants des deux pays, Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane.

Au cours d’une réception organisée dans sa résidence à l’occasion du 48è anniversaire de la fondation de l’Etat des Emirats Arabes Unis, le diplomate a souligné que cette coopération, qui s’est développée ces dernières années, a porté fruit dans tous les domaines, espérant qu’elle soit couronnée à l’avenir par des grands projets communs qui sont en adéquation avec la nature des relations de fraternité et d’amitié que partagent les deux peuples frères.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, du secrétaire général du département par intérim, M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, du directeur du monde arabe et des organisations islamiques, l’ambassadeur Sidi Mohamed Ould Abdallahi et le directeur du protocole, M. Ahmedou Beibatt.