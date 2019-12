Le ministre sénégalais des Pêches et de l’économie maritime visite le Port de Tanit

Le ministre sénégalais des Pêches et de l’économie maritime, M. Alioune N’Doye actuellement en visite en Mauritanie a effectué lundi après- midi une visite d’information au niveau du Port de pêche artisanale et côtière de Tanit.

Sur place, l’hôte sénégalais a écouté des explications sur les prestations présentées par ce Port aux pêcheurs artisans et à leurs embarcations, explications fournies par le directeur général de cette institution, M. Mohamed Ould Mohamed Mahmoud Ould Soueid Ahmed.

La visite a englobé également l’unité de production de glace et la centrale de dessalement de l’eau de mer ainsi que les quais d’accostage des navires et embarcations dont dispose ce Port.

M. Alioune N’Doye était accompagné au cours de ce déplacement par la secrétaire générale du ministère des pêches et de l’économie maritime Mme Meymouna Mint Ahmed Salem, le wali de l’Inchiri, le président de son conseil régional en plus du hakem de Bénichab et du maire de M’Hayjratt.