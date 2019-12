L’ex- président regagne la capitale après un séjour au Tiris Zemmour

L’ex- président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a regagné la capitale,Nouakchott, ce dimanche après-midi,1er décembre, après un séjour dans un campement au Tiris Zemmour, a-t-on de sources de presse locale.

Tiris Zemmour est pour les nuls, la wilaya la plus septentrionale de la Mauritanie. Entourée par le Sahara occidental, le Maroc, l’Algérie et le Mali, il s’agit d’une une vaste étendue désertique, difficile d’accès en raison des dunes de sables et des montagnes.

C’est aussi une région monotone mais une zone privilégiée pour se soumettre, se résigner et se rendre compte qu’il n’y a plus rien à faire et qu’il faut retourner.

Mohamed Ould Abdel Aziz avait quitté Nouakchott, le mercredi 27 Novembre dernier, à la veille de la commémoration du 59e anniversaire de l’indépendance nationale, à Akjoujt,.

Une fête loin d’être ennuyeuse et à laquelle, ont assisté de nombreuses personnalités désirables dont deux anciens présidents de la République .