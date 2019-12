La ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a reçu en audience, mercredi à Nouakchott, le représentant résidant de la Banque Mondiale en Mauritanie, M. Laurent Msellati.



La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer, notamment dans les domaines de compétence du ministère.

L’entrevue coïncide avec les travaux d’un colloque consultatif sur la préparation des directives relatives à la remise en état des plages mauritaniennes lesquels ont démarré ce mercredi à Nouakchott.

La rencontre est organisée par le ministère de l’Environnement et du Développement durable, en collaboration avec la Banque mondiale dans le cadre du projet de gestion des zones côtières d’Afrique de l’Ouest (WACA MP: West Africa Coastal Areas Management Program).

Le colloque examinera des exposés sur le cadre institutionnel et juridique de la gestion de cet espace et les étapes franchies dans la préparation de directives pour la restauration de la côte, en plus de l’analyse de toutes les activités menées à cet égard.