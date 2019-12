Le ministre de l’économie et de l’industrie, Cheikh El Kebir Moulay Taher, s’est entretenu, mardi à Nouakchott, avec l’ambassadeur de la grande Bretagne à Nouakchott, SEM. Simon Biden.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopérations unissant les deux pays amis et les voies et moyens de les développer davantage, notamment dans le domaine économique

Le ministre s’est entretenu également , mardi à Nouakchott, avec M. Miswarty Abdel Hakim Mohamed, directeur exécutif à la Banque Africaine Pour le Développement (BAD) chargé de la Mauritanie et de la Libye, M.Miswarty Abdelhakim Mohamed.

Les entretiens ont porté sur les questions d’intérêt communs et les voies et moyens de développer la coopération entre la Mauritanie et la BAD, notamment dans le domaine économique.

Les rencontres se sont déroulées en présence en présence du secrétaire général et du directeur général des investissements publics