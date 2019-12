Le ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, Dr Mohamed Ould Abdel Vettah, a tenu, mardi, dans la salle de conférence du ministère, avec les ingénieurs et techniciens des différentes spécialités qui ont été recrutés par le ministère par le biais d’un concours organisé par la commission nationale des concours.

Au cours de cette réunion, le ministre a souligné l’intérêt d’insuffler un sang nouveau dont le ministère en a besoin, affirmant qu’il sera procédé à une action de formation, d’encadrement et de facilitation de leur intégration avec tous les avantages prévus pour cela.

Le ministre a indiqué que l’accent sur l’emploi des jeunes s’inscrit dans le cadre du programme du Président République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani que le gouvernement du Premier ministre Monsieur Ismail Bedde Cheikh Sidiya s’emploie à traduire sur le terrain de la réalité.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, M. Tall Ousmane, de l’inspecteur général, du directeur administratif et financier et des directeurs de l’électricité, des mines et des hydrocarbures au ministère.