L’Inspection générale après avoir examiné aujourd’hui la situation, il a été confirmé que pour les pharmacies fermées de nombreuses irrégularités autres que la distance ont été constatées.

Pas de pharmaciens, pas de techniciens de santé, les médicaments sont vendus sans aucun conditionnement et c’est donc la raison principale pour laquelle la clôture a été décidée

Ce sont les points les plus importants du cahier des charges, comme la distance.

Le ministère rassure tout le monde, car il a précédemment certifié que les pharmacies des hôpitaux disposent désormais des grandes quantités de médicaments et qu’ils sont en mesure de répondre à toute demande et c’est dans l’intérêt général des populations.

Le ministère affirme que la loi est irréversible.

Source : Le Chargé de la communication