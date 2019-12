Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a visité, mercredi à Nouakchott, le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments.

Le ministre s’est rendu dans les différentes ailes de cette structure vitale visitant ainsi le service du contrôle de la qualité des médicaments et le service administratif.

Sur place, le ministre a reçu des explications fournies par le Directeur du laboratoire, Dr Mohamed Brahim El Kory, au cours desquelles il s’est appesanti le fonctionnement et les méthodes de travail de cette importante structure pour le contrôle de la qualité des médicaments.

La visite du ministre entre dans le cadre des efforts de dynamisation des performances du secteur de la santé, de son organisation et du renforcement du contrôle de la qualité des médicaments.

A l’issue de cette visite, le ministre a indiqué que la qualité des médicaments figure au premier rang des priorités mentionnées dans le programme électoral du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui accorde une attention particulière à la santé des citoyens, soulignant que la disponibilité des médicaments de haute qualité occupe une place de choix dans ce cadre.

Il a loué le rôle que joue le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, indiquant que le plan 2020 prévoit l’acquisition, en début d’année, d’équipements complémentaires pour le laboratoire et qu’il sera doté en ressources humaines en vue de renforcer ses performances.

Il a rappelé que des mesures d’organisation du secteur sont en cours et que la deuxième étape mettra l’accent sur la confirmation de la qualité des médicaments.

Le ministre s’est engagé à mettre en œuvre les engagements du Président de la République dans ce sens et qui visent à mettre à la disposition des citoyens des médicaments de qualité.

Pour sa part, le directeur du laboratoire du contrôle de la qualité des médicaments a indiqué que le laboratoire qui a été créé en 2009 a pour mission de s’assurer de la qualité des médicaments sur l’ensemble du territoire national.

Il a rappelé les différentes étapes du laboratoire et les efforts consentis ces dernières années qui ont permis l’amélioration de ses performances.

Il a ajouté que malgré tous ces efforts et les bons résultats obtenus, le laboratoire a besoin de nouveaux équipements et d’un complément en ressources humaines pour accompagner les progrès scientifiques dans le domaine.

Il a enfin souligné que dans le cadre des efforts entrepris par le ministère de la santé en faveur de la qualité des médicaments, le laboratoire national travaille à l’amélioration des mesures de contrôle et de surveillance des médicaments afin d’obtenir des résultats probants.

Au cours de sa visite, le ministre était accompagné par le directeur de la direction générale du contrôle, de l’organisation et de la qualité des services sanitaires et du directeur administratif et financier du ministère.