Le ministre reçoit l’ambassadeur des Etats Unis

Le ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, Dr Sidi Mohamed Ould El Ghaber, s’est entretenu vendredi à Nouakchott avec l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Mauritanie, SEM. Michael Dodman.

La rencontre a porté sur les moyens susceptibles de renforcer les relations de coopération existant entre les deux pays, notamment dans les domaines de compétence du ministère et particulièrement dans les aspects relatifs au développement du cinéma.

L’ambassadeur a exprimé sa disposition d’accompagner le secteur de la culture pour la réalisation des projets de ce dernier et des plans tracés dans le Programme du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Dr Ahmed Ould Bah Ould Sid’Ahmed et du directeur de la coopération et des relations extérieures au même département, M. Had Maloum Ould Baba.

