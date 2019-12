Le Premier ministre reçoit le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Spread the love

















Le Premier ministre, Monsieur Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya, a reçu en audience, vendredi à Nouakchott, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel, M. Mohamed Benchimbas, actuellement en visite en Mauritanie.

Les entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel, M. Mohamed Benchimbas ont porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et l’ONU et les voies et moyens de les renforcer davantage dans les différents domaines.

L’Audience accordée au secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, Dr. Sidi Ould Moulay Zein.