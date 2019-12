Spread the love

















BAMAKO — Les Forces armées maliennes (FAMa) ont affirmé jeudi, dans un communiqué, avoir détruit une base des groupes armés terroristes (GAT) et « neutralisés » deux terroristes au centre du pays. « Ce jour, 5 décembre 2019 aux environs de 13h30, les FAMa ont détruit une base terroriste entre Wo et Mandoli dans la région de Mopti. Le bilan est de deux terroristes neutralisés, trois terroristes faits prisonniers et une vingtaine de motos brûlées », précise le communiqué.