Naufrage au large de la Mauritanie : Macky Sall exprime sa ‘’consternation’’ et appelle à ‘’mettre fin à ce trafic indigne de l’émigration clandestine’’ après la mort de 63 migrants dont 13 sénégalais.

’’J’ai appris avec consternation la mort de 63 migrants dont 13 sénégalais dans le naufrage d’une embarcation au large de la Mauritanie. Insupportable ! il faut mettre fin à ce trafic indigne de l’émigration clandestine. Mes condoléances émues aux familles et proches des victimes’’, écrit Macky Sall sur tweeter.

L’embarcation partie de Gambie le 27 novembre a fait naufrage mercredi au nord de la ville de Nouadhibou (Mauritanie), rapportent plusieurs médias.

Dans un premier bilan, il a été fait état de 58 morts, mais cinq nouveaux corps ont été rejetés par la mer jeudi au lendemain du désastre, portant le nombre des victimes à 63.

Ces migrants tentaient de gagner les îles Canaries, en Espagne.

Les survivants ont raconté aux employés de l’OIM qu’au moins 150 personnes avaient pris place à bord, dont des femmes et des enfants, et que le bateau n’avait plus assez de carburant alors qu’il approchait de la côte, selon les mêmes sources.

L’OIM a précisé que 83 passagers dont 10 mineurs avaient réussi à rejoindre la côte à la nage.

