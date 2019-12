Mauritanie: Mohamed Ould Abdel Aziz reste toujours muet

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz est resté silencieux depuis l’annulation de la conférence de presse qu’il avait convoqué. Ces derniers jours, il ne reçoit que ses proches collaborateurs à son domicile.

Ould Abdel Aziz n’a pas commenté l’interview de son successeur sur le journal Le Monde, ne s’est pas rendu dans les locaux du parti de l’UPR, n’a pas annoncé publiquement un compromis avec son ancien ami, ni annoncé son intention de jouer un rôle éventuel dans la vie politique mauritanienne.

Il convient de noter le retour de ses proches aux réunions du comité du parti, tels que le ministre du pétrole, Mohamed Ould Abdel Fattah et l’actuel maire de Benichab, Akhlihna Ould Achimin comme un signe positif.

Certains milieux politiques et médiatiques ont parlé d’une médiation fondée sur un équilibre personnel proche des deux hommes, afin de résoudre le problème perturbant la situation politique dans le pays, de jeter un voile d’ombre sur la vie politique et de donner une image différente de l’opinion publique sur la possibilité d’un partenariat et d’un consensus entre le président sortant.

Rappelons que Ould Ghazouani, dans une interview au journal Le Monde, avait indiqué que les médias ont exagéré sur le contenu de sa différence avec ould Abdel Aziz et qu’il ménage tous les efforts pour calmer la situation.

Par Moustapha Sidiya

Senalioune