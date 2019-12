Mort de BABA SIDI ABDALAH

Il était connu après avoir été DG de la Snim puis Haut Commissaire de l’.0MVS, BABA SIDI ABDALAH.est mort hier samedi écrit pour sa part un internaute sur le mur de sa page Facebook , saluant «l’un des plus grands grands cadres du pays».Rapide info n’a pas pu joindre l’entourage de BABA SIDI ABDALAH

Et a en cette douloureuse occasion , nous adressons nos condoléances les plus attristées à toute la famille de BABA SIDI ABDALAH et prie Allah le tout puissant d’accueillir le défunt en Son Saint Paradis , Amen .

WA INNA LILLAHI WA INNA ILEYHI RAAJIOUNE.