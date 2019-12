Plus de 91.000 prématurés naissent chaque année au Maroc

Le Maroc connait depuis quelques années une baisse soutenue du taux de mortalité maternelle et infantile. Mais on ne pourrait se réjouir du taux de prématurité, qui est de 13,41% chaque année, a indiqué le ministère de la santé.

Le 4 décembre dernier à Rabat, lors de la journée mondiale de la prématurité, le ministre de la Santé a appelé à une mobilisation pour donner plus de chance aux enfants prématurés. Malgré les avancées notables enrégistrées dans le secteur de la santé de la mère et de l’enfant, l’OMS estime que le taux des prématurés chaque année au Maroc est évalué à 13,41% des naissances, soit environ 91.400.

Un enfant est considéré comme prématuré s’il naît avant 8 mois et demi de grossesse. Les bébés prématurés en particulier les grands prématurés peuvent avoir des complications et des séquelles à l’âge adulte. Il s’agit des troubles neurosensoriels, des handicaps et des difficultés d’apprentissage scolaire qui peuvent apparaître dès la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Ce qui, selon le ministère de la Santé, nécessite une stratégie d’intervention spécifique pour développer des approches adéquates.

Le ministère de la Santé estime que le Plan Santé 2025 offre l’opportunité d’élaborer un plan spécifique pour la prématurité. C’est dans le cadre de la mise en œuvre des activités des plans d’action régionaux de l’élimination des causes évitables des décès maternels et néonatals élaborés par chaque région pour la période 2019-2021.

Au niveau mondial, l’OMS révèle que 15 millions de prématurés naissent chaque année. Plus d’un million décèdent annuellement et 80% des décès surviennent dans les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Afrique subsaharienne.

bladi