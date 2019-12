Le Premier ministre effectue une visite d’information au centre hospitalier d’Aleg.

Le Premier ministre, M. Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya a effectué lundi une visite d’information au centre hospitalier d’Aleg.



M. Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya s’est rendu dans les différents services du centre où il s’est informé sur les équipements dont il dispose avant de discuter avec des malades.

Il a écouté le directeur de l’établissement présenter des explications sur les différentes prestations du centre et sa contribution dans le rapprochement des services sanitaires des populations du Brakna.



Le centre hospitalier d’Aleg est composé d’un bloc opératoire, d’un service de pédiatrie, des salles d’oncologie, des salles d’hospitalisation, d’une maternité, d’un service d’imagerie médicale, d’un service de consultations externes, d’une pharmacie et d’un laboratoire.



Le Premier ministre était accompagné, au cours de cette visite, par le wali du Brakna, le ministre de la Santé, Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, le directeur de cabinet du Premier ministre, le président du conseil régional du Brakna, les élus et les autorités administratives.

