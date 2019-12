Le Premier ministre regagne Nouakchott en provenance d’Aleg

Le Premier ministre, M. Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya a regagné Nouakchott, lundi après-midi, en provenance d’Aleg après avoir posé la première pierre du tronçon Aleg-Boutilimit de la Route de l’espoir et le lancement de la campagne nationale pour la sécurité routière.

A l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Justice, Dr. Haïmouda Ould Ramdane, le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’étranger et du ministre secrétaire général du gouvernement ainsi par le directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott.

M. Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya était accompagné, au cours de son voyage, par une délégation comprenant :

-Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation

-Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, ministre de la Santé

-M. Mohamedou Ahmedou M’Haïmid, ministre de l’Equipement et des Transports

-M. Sidi Ould Moulay Zeine, directeur de cabinet du Premier ministre

– Mohamed Ould Bilal, chargé de mission au premier ministère

– Alioune Ould Issa, chargé de mission au premier ministère

– Hasni Ould Lefkih, conseiller chargé de la communication au premier ministère

-Mohamed Ould Behnass, directeur du protocole du Premier ministre.