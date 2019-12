Mauritanie : au moins 60 migrants meurent dans un naufrage

83 personnes ont pu rejoindre la côte. Le bateau avait quitté la Gambie le 27 novembre, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Source AFP

Drame au large de la Mauritanie. Un bateau de migrants, parti de Gambie le 27 novembre, a fait naufrage. Au moins 60 personnes sont mortes, a annoncé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’OIM a ajouté, dans un communiqué, que 83 passagers avaient réussi à rejoindre la côte à la nage.

« C’est avec une incommensurable tristesse que nous annonçons que, lors de l’une de leurs patrouilles visant à sécuriser le territoire national, nos forces armées et de sécurité ont découvert avec émoi les rescapés du naufrage d’une embarcation de fortune qui a visiblement chaviré », a indiqué le ministère mauritanien de l’Intérieur dans un communiqué. « Il s’agissait pour l’essentiel d’immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l’Espagne en provenance de Banjul, en Gambie, selon les premières informations recueillies auprès de la majorité des rescapés », a ajouté le ministère.

Au moins 150 personnes à bord

Le naufrage s’est produit mercredi à quelque 25 km au nord de la ville de Nouadhibou, à proximité de la frontière avec le Sahara occidental, a précisé à l’Agence France-Presse une source sécuritaire mauritanienne. Les survivants ont dit à des employés de l’OIM qu’au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. Ils ont affirmé que le bateau n’avait plus assez de carburant lorsqu’il approchait de la côte. « L’embarcation a heurté un rocher en pleine mer, elle a commencé à prendre l’eau et le moteur s’est désagrégé. Ils n’étaient pas très loin du rivage, mais une forte houle les a empêchés d’atteindre la côte en bateau », selon cette source. « Ils n’avaient plus de vivres à bord, ils avaient faim, ils avaient froid, donc ils ont quitté l’embarcation à la nage », a-t-elle expliqué.

« Les autorités mauritaniennes coopèrent de façon efficace avec les agences présentes à Nouadhibou », a déclaré Laura Lungarotti, cheffe de mission de l’OIM en Mauritanie. « Notre priorité est de prendre soin des survivants et de leur apporter l’aide nécessaire », a-t-elle ajouté. Les blessés ont été transportés à l’hôpital de la ville. Les autorités mauritaniennes ont pris contact avec les services consulaires de Gambie et l’ambassadeur gambien est attendu sur place.

« Cette situation rappelle, s’il en est besoin, la tragédie que cause le phénomène de l’immigration clandestine, qui décime la jeunesse africaine. Elle interpelle sur la nécessité de conjuguer les efforts pour endiguer cette spirale mortifère », relève le ministère mauritanien de l’Intérieur. LePoint