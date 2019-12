Émigration Clandestine:196 autres migrants interceptés en mer mauritanienne

kewoulo.info – La mort de 63 migrants dont 13 sénégalais dans le naufrage d’une embarcation au large de la Mauritanie ne dissuade pas les jeunes qui veulent rejoindre l’hexagone, 196 autres ont été cueilli par les garde-côtes mauritaniennes, hier.

Des migrants clandestins au nombre de 196 qui étaient en route pour l’Espagne à bord d’une pirogue ont été interceptés par les garde-côtes mauritaniennes. Selon le quotidien L’Observateur qui donne la nouvelle ces migrants sont en majorité des Gambiens et un Sénégalais. Il n’y a pas eu de mort et ils sont tous sains et saufs.