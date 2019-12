La Cour des comptes a publié ses rapports généraux annuels pour la période 2007-2017

La Cour des comptes mauritanienne la semaine dernière sur son site Internet ses rapports généraux annuels pour la période 2007-2017, pour la première fois dans l’histoire de la Cour, selon les archives du site Internet.

Le tribunal a publié quatre rapports dans lesquels il a été déclaré que sa publication répondait aux normes de transparence et conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n ° 2018-032 du 20 juillet 2018, et cet article indique que le rapport, après sa remise au président de la République et au président de l’Assemblée nationale, est publié.

Il est mentionné que le tribunal n’avait pas publié ses rapports auparavant, mais qu’il les avait plutôt remis au président de la République.

chououn