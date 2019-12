Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a reçu, mercredi à son bureau à Nouakchott, Mme Laura Lungarotti, Représentante-résidente de l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) en Mauritanie.

Au cours de la rencontre, les entretiens ont porté sur les relations de coopération existant entre notre pays et l’OIM et sur les questions d’intérêt commun.

La rencontre s’est déroulée en présence du Directeur des Mauritaniens de l’Extérieur et des affaires consulaires, M. Ahamdi Ould Haki et du Directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, M. Ahmed Ould Ould Mahmouden.